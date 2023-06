Família de paquistaneses mortos no submersível do Titanic expressa 'profunda dor'

436

A família do pai e filho, com cidadania paquistanesa e britânica, que morreram ao lado dos outros três passageiros na implosão de um submersível perto da área de naufrágio do Titanic expressou nesta sexta-feira (23) "profunda dor" com a tragédia.



Shahzada Dawood, 48 anos, e seu filho Suleman, 19, eram integrantes de uma família que fundou um dos conglomerados industriais de maior sucesso do Paquistão.



"É com profunda dor que anunciamos o falecimento de Shahzada e Suleman Dawood", afirma um comunicado divulgado pela Fundação Dawood, que administra as ações filantrópicas da família, em particular na área de educação.



"Nós estendemos nossas sinceras condolências às famílias dos outros passageiros do submersível Titan", acrescenta a nota, assinada por Hussain e Kulsum Dawood, pais de Shahzada.



"Estamos sinceramente agradecidos a todos os envolvidos nas operações de resgate. Seus esforços incansáveis foram uma fonte de força para nós durante este período".



Hussain Dawood era um dos homens mais ricos do Paquistão, que liderava um conglomerado que inclui, entre outras, a empresa Engro, especializada em fertilizantes.



A Engro afirmou em um comunicado que está de luto por Shahzada - que era vice-presidente da empresa - e "seu amado filho" Suleman.



A Guarda Costeira dos Estados Unidos e os organizadores da expedição anunciaram na quinta-feira que as cinco pessoas a bordo do submersível Titan, desaparecido no domingo quando estava em uma expedição turístico até a área dos destroços do Titanic, no Atlântico Norte, morreram na "implosão catastrófica" do aparelho.