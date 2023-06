Corpos dos tripulantes de submarino podem nunca ser encontrados, dizem EUA

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou a implosão do submarino Titan, que fazia uma expedição para os destroços do navio Titanic, e informou que as buscas pelos corpos dos cinco tripulantes continuarão, mas talvez eles nunca sejam encontrados. “É um ambiente incrivelmente desafiador lá no fundo do mar”, disse o contra-almirante John Mauger, durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (22/6).

Leia também: Destroços de submarino foram encontrados a 500 metros do Titanic





Ainda nesta tarde, a guarda-costeira confirmou que os destroços encontrados próximo ao local pertenciam à parte traseira do Titan. Durante a coletiva, Mauger disse que continuará a investigar o local do campo de destroços, e que ainda há nove embarcações, pessoal médico e técnicos no local, mas que devem começar a desmobilização nos próximas 24 horas.





As autoridades acreditam que o acidente tenha ocorrido a cerca de 487 metros da proa dos destroços do Titanic.





O submarino desapareceu no domingo (18/6) e os cinco tripulantes perderam contato após uma hora e 45 minutos do mergulho. Eles tinham como destino os destroços do Titanic, que estão a 3.800m de profundidade e a 600 km a sudoeste da costa do Canadá. O navio, que era o maior do mundo na época que foi lançado, naufragou na primeira viagem, em 1912. A história do navio foi contada em um filme, com direção por James Cameron, lançado em 1997, e tornou-se um dos maiores clássicos da história do cinema.

“Os destroços são consistentes com uma implosão catastrófica da embarcação, por isso continuaremos a trabalhar e a vasculhar a área lá embaixo, mas não tenho uma resposta para as perspectivas neste momento", informou o contra-almirante aos jornalistas.