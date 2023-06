Destroços de submarino foram encontrados a 500 metros do Titanic

Os destroços do submarino Titan, que desapareceu no último domingo (18/6), foram encontrados a cerca de 500 metros do navio Titanic, afundado no Oceano Atlântico.

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quinta-feira (22/6), a Guarda Costeira confirmou que encontrou os destroços e o falecimento das cinco pessoas. “Nesta manhã, um veículo não tripulado descobriu a cauda do submarino, aproximadamente a 1600 pés, perto do Titanic, no fundo do mar. Depois, o veículo achou outros destroços. Consultamos especialistas que indicaram que os destroços mostram uma perda catastrófica da câmara. Notificamos imediatamente as famílias. Em nome da Guarda Costeira, oferecemos nossas condolências a todos os afetados”.