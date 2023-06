Ex-chefe de gabinete peruana é presa por tentativa de golpe de Castillo

436

A ex-chefe de gabinete do Peru Betssy Chávez foi presa preventivamente nesta quarta-feira (21), acusada de rebelião e conspiração, pela tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Pedro Castillo, informou o Instituto Nacional Penitenciário (Inpe).



Betssy, 34, foi presa ontem em sua residência, na cidade de Tacna, e transferida hoje para Lima. O Inpe informou que irá decidir amanhã em que centro de reclusão ela ficará até que a promotoria conclua a investigação.



O Judiciário ordenou a prisão de Betssy, acusada de rebelião e conspiração contra o Estado pela tentativa de golpe de Estado de Castillo em 7 de dezembro. Juntamente com outros dois ex-ministros, ela é investigada como cúmplice, pelo crime de incentivar a rebelião.



A destituição de Castillo, 53, durante a tentativa de golpe gerou manifestações violentas em várias regiões do Peru entre dezembro e fevereiro. Professor rural e líder sindical, ele está em prisão preventiva em Lima.