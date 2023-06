Segurança esfaqueado próximo à Embaixada do Brasil na Tunísia

436

Embaixada do Brasil na Tunísia (foto: Funag)

Um incidente preocupante ocorreu na segunda-feira (19), em Túnis, a capital da Tunísia. Um segurança foi esfaqueado nas proximidades da Embaixada do Brasil, conforme relatos da imprensa tunisiana, informou o portalA identidade do segurança ainda não foi divulgada. De acordo com fontes, o incidente causou o isolamento da área que abriga a embaixada brasileira, além de um aumento significativo na presença policial na região.A Embaixada do Brasil está localizada em um ponto estratégico de Tunes, cercada por outras embaixadas e uma base militar. Até o momento, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, não emitiu nenhum comunicado a respeito do ocorrido.