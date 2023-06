Primeiro voo comercial desde 2016 decola da capital do Iêmen para a Arábia Saudita

436

Um voo comercial decolou neste sábado (17) de Sanaa, a capital do Iêmen controlada pelos rebeldes houthis, rumo à Arábia Saudita, pela primeira vez desde 2016, em mais um sinal de distensão entre as partes.



O avião da companhia Yemenia Airways partiu às 20h00 locais (14h em Brasília) com 277 passageiros que vão realizar a peregrinação a Meca, a principal cidade sagrada do Islã, disse um funcionário iemenita à AFP.



A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita mantinha um bloqueio ao aeroporto internacional de Sanaa desde 2016, em meio ao conflito com os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã.



"Com sorte, o bloqueio vai terminar e o aeroporto permanecerá aberto. Estamos muito felizes e aliviados", disse Mohamad Askar, um dos passageiros.



Centenas de milhares de pessoas morreram nos combates no Iêmen ou por seus impactos, como a falta de alimentos e água, em uma das maiores crises humanitárias do mundo, segundo a ONU.