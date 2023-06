Vídeo: piloto é surpreendido após ave ficar presa em cabine de avião

436

Ave ficou presa em cabine do avião (foto: Twitter/Reprodução)

Um piloto foi surpreendido após seu avião ser atingido por um pássaro que atravessou o para-brisa da aeronave de pequeno porte. Ariel Valiente, estava voando por Vinces, uma cidade na província de Los Ríos, no Equador, quando aconteceu a colisão.

Ele havia decolado para realizar um processo de fumigação - estratégia química para o controle de pragas em plantações - quando uma ave de grande porte atravessou o vidro da parte frontal da cabine. As informações são do jornal El Universo.



O vídeo do momento, gravado por Valiente, viralizou na internet. Nas imagens é possível ver as patas do animal presas no vidro da cabine, e depois o piloto com o rosto e as roupas ensanguentadas, com o sangue do pássaro.

Ainda segundo o jornal equatoriano, Valiente disse à Aviación Equador que estava em um avião Thrush 510p quando, dois minutos após a decolagem, atingiu um pássaro. O piloto não se feriu e conseguiu pousar a aeronave. A espécie da ave não foi identificada, mas alguns internautas acreditam que se trata de um condor-dos-Andes.