Emirados proíbem filme do Homem-Aranha por mensagem pró-trans

O filme "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" foi proibido nos Emirados Árabes Unidos (EAU) porque em uma cena aparece um cartaz que apoia as crianças transgêneros, informou uma distribuidora nesta sexta-feira (16).



O longa-metragem de animação tinha data de lançamento para o final do mês nos EAU.



A distribuidora VOX Cinema confirmou à AFP que o filme não será lançado nos cinemas dos Emirados, sem revelar mais detalhes.



O filme de animação da Sony gerou debate ao incluir uma cena em que uma bandeira azul, rosa e branca é vista com a legenda em inglês "Proteja as crianças trans".



Uma publicação amplamente divulgada nas redes sociais "alertou mães e pais" de que o filme que seria lançado nos cinemas dos Emirados "promove a homossexualidade e a transição de gênero".



"Protejam seus filhos", acrescentou.



Em 2021, os Emirados anunciaram que acabariam com a censura no cinema.



