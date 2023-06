Xi Jinping diz a Bill Gates que China sempre depositou esperanças no povo americano

436

O presidente chinês, Xi Jinping, declarou nesta sexta-feira (16) ao fundador da Microsoft, Bill Gates, que a China sempre depositou "esperanças" no povo americano, apesar das tensões entre Pequim e Washington, informou a imprensa estatal.



"Você é o primeiro amigo americano que encontro em Pequim este ano. O fundamento das relações China-EUA está nas relações entre as pessoas", disse Xi Jinpingi, citado pela agência de notícias Xinhua.



"Nós sempre depositamos nossas esperanças no povo americano e esperamos que a amizade continue entre os povos dos dois países", acrescentou.



"Estou muito feliz de encontrá-lo. Não nos encontramos há mais de três anos", disse a Gates.



"Você é alguém que fez muitas coisas boas em sua participação no trabalho de desenvolvimento da China e é nosso velho amigo".



O empresário do setor de tecnologia e filantropo americano, um dos homens mais ricos do mundo, está na China pela primeira vez desde 2019 para reuniões com os sócios de sua fundação.