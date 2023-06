Tênis usado por Michael Jordan é vendido em leilão por R$ 6,6 milhões

436

O astro foi o cestinha da partida 'da gripe', onde mesmo doente fez 38 pontos, além de pegar 7 rebotes, distribuir 5 assistências e roubar 3 bolas (foto: Divulgação/Goldin)

O tênis Air Jordan 12, utilizado e autografado por Michael Jordan no jogo 5 das Finais da NBA em 1997, foi a leilão. O modelo foi comprado na última quarta-feira (14), com lance de U$ 1,38 milhão (R$ 6,6 milhões na cotação atual).

O par de tênis ficou em leilão por mais de um mês no site Goldin, e recebeu 14 ofertas. O primeiro lance foi de U$ 500 mil (R$ 2,4 milhões).

O par de tênis foi utilizado por Michael Jordan no famoso "Jogo da Gripe". A partida é considerada um dos momentos que definem a carreira de MJ, hexacampeão da NBA e seis vezes MVP das Finais.

Leia também: Namíbia venderá 40 crocodilos para tentar diminuir ataques contra pessoas

Outros tênis de Jordan já foram vendidos por valores mais altos. Um par utilizado nas Finais de 1998 foi leiloado por U$ 2,2 milhões (R$ 10,6 milhões) em abril deste ano, enquanto uma peça de sua temporada de calouro saiu por U$ 1,47 milhão (R$ 7 milhões) em 2021.

O "Jogo da Gripe"

Michael Jordan entrou em quadra no jogo 5 das Finais da NBA doente. A informação da época era que MJ contraiu uma gripe, mas o documentário "The Last Dance" detalhou que na realidade o jogador sofreu intoxicação alimentar. O atleta do Chicago Bulls jogou com 40 graus de febre diante do Utah Jazz.

A febre não parou Michael Jordan. O astro foi o cestinha da partida com 38 pontos, além de pegar 7 rebotes, distribuir 5 assistências e roubar 3 bolas.

Os Bulls venceram fora de casa por 90 a 88. A vitória foi fundamental para encaminhar a série, que estava empatada em 2 a 2 antes do jogo 5. Chicago levou a melhor novamente no jogo 6 e conquistou seu quinto título da NBA em sete temporadas.