Polícia britânica isola centro de Notttingham após três assassinatos

A polícia britânica isolou nesta terça-feira (13) o centro da cidade inglesa de Nottingham, após a descoberta de três pessoas assassinadas em um "incidente trágico e espantoso".



Um homem de 31 anos foi detido por suspeita de assassinato, informou a polícia de Nottingham, que investiga outro incidente que pode estar relacionado com os crimes, no qual o motorista de uma caminhonete tentou atropelar três pessoas.



O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, escreveu no Twitter que os fatos são "chocantes" e afirmou que está a par da investigação.



"Meus pensamentos estão com os feridos e com as famílias e entes queridos daqueles que perderam suas vidas", acrescentou.



A polícia foi convocada às 4H00 (0H00 de Brasília) ao centro da cidade, onde duas pessoas foram encontradas mortas. Pouco depois, a força de segurança recebeu outra ligação e seguiu para outra área do centro, onde "uma caminhonete havia tentado atropelar três pessoas", que foram hospitalizadas.



Um terceiro homem foi encontrado morto em outra rua da cidade, que fica 200 km ao norte de Londres.



"Acreditamos que os incidentes estão relacionados e temos um homem sob custódia", anunciou Kate Meynell, da polícia de Nottinghamshire.



Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande presença de policiais e cordões de isolamento para bloquear diversas ruas do centro da cidade.



O policial Neil Humphries pediu aos moradores que não se aproximem do centro porque as ruas "podem permanecer fechadas por muito tempo".



"Sou muito grato à polícia de Nottingham e a todos que responderam ao terrível ataque nesta manhã em Nottingham", afirmou no Twitter o secretário do Interior, Robert Jenrick.



"Nossa cidade acordou hoje com uma notícia terrível. Nossos pensamentos e orações acompanham todos os afetados", afirmou o deputado trabalhista Alex Norris, do distrito de Nottingham.