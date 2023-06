Coreia do Sul comemora os 10 anos do BTS

436

A semana de comemorações em homenagem ao décimo aniversário do BTS, primeiro grupo de K-Pop a alcançar o primeiro lugar nas paradas dos EUA e do Reino Unido, começou nesta segunda-feira (12), em Seul.



Os Armys - nome que os fãs do grupo se autodenominaram - se reuniram nesta manhã em frente ao escritório da agência da banda, a Hybe, cuja fachada exibe um enorme mural do BTS para selfies ou vídeos para o TikTok.



Muitas pessoas vieram de fora do país para a ocasião, por isso, a prefeitura de Seul organizou uma programação especial para recebê-los.



"É emocionante estar cercada por outros Armys", disse à AFP Anne Micic, uma cientista de 55 anos. "É quase como ter outra família, é realmente demais", acrescentou a fã australiana.



A banda "salvou minha vida", disse Claudia Agustin, uma indonésia de 23 anos, afirmando que as canções do BTS ajudaram ela a enfrentar períodos complicados.



Ela disse que estava "muito, muito orgulhosa" do 10º aniversário da banda. "Eu sei o quanto eles lutaram desde que começaram e se tornaram realmente famosos. Agora o mundo inteiro os conhece", acrescentou.



O BTS debutou em 13 de junho de 2013, ultrapassou fronteiras e arrecadou bilhões enquanto os Armys se formavam.



- Mapa turístico especial -



A prefeitura de Seul divulgou um mapa turístico especial para a ocasião. Eles indicam 13 lugares para visitar na capital, entre eles o escritório da Hybe, em Yongsan, e o histórico Palácio Gyeongbokgung, locação da edição especial do The Tonight Show, com Jimmy Fallon.



A partir desta segunda-feira, as principais atrações turísticas de Seul, como a Namsan Tower e o Dongdaemun Design Plaza, ficarão iluminadas de roxo - a cor dos Armys.



O líder da banda, RM, estará presente em 17 de junho no evento principal de celebração em Seul, no Han River Park.



Uma tiragem especial de selos, lançada pelo serviço postal coreano, vendeu o estoque rapidamente online. Os 120 mil conjuntos disponíveis levaram apenas três horas para esgotar, disse à AFP um funcionário surpreso.



Apesar do grupo estar em uma pausa porque dois de seus membros estão cumprindo serviço militar - obrigatório na Coreia do Sul -, um single foi lançado na semana passada.



"Take Two" anuncia o segundo capítulo do grupo, após uma década como músicos.



"Os sete membros participaram do 'Take Two'", disse a agência Hybe. "A música transmite sua consideração pelos Armys, por todo o amor que é dado".



Enquanto isso, os demais membros estão trabalhando em suas carreiras solo. Esta é uma estratégia cuidadosamente planejada, segundo especialistas.



"Todos os grupos masculinos de K-pop terão que fazer uma pausa ou transição devido ao serviço militar obrigatório na Coreia do Sul", destacou Jeff Benjamin, colunista de K-pop da Billboard.



"Entretanto, nem todos os grupos se preparam adequadamente como o BTS, com música pré-produzida e conteúdo significativo", garante Benjamin à AFP.