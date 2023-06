Ciclone Biparjoy ameaça costa oeste da Índia e sul do Paquistão

436

O ciclone Biparjoy, que se formou na costa oeste da Índia, ganhou força e se tornou uma ameaça para o Estado de Gujarat, no oeste da Índia, e algumas regiões do sul do Paquistão nesta semana, conforme informações do departamento meteorológico indiano.

Prevê-se que o ciclone atinja a costa na tarde de quinta-feira entre Mandvi, em Gujarat, e Karachi, no Paquistão, com ventos sustentados de 125-135 km/h e rajadas de até 150 km/h, segundo o Departamento Meteorológico da Índia (IMD) informou na segunda-feira.

O IMD orientou as comunidades de pescadores a cessar suas atividades e realizar a evacuação das áreas costeiras das regiões de Saurashtra e Kutch, em Gujarat. Os dois maiores portos indianos, Mundra e Kandla, estão localizados no Golfo de Kutch, e a maior refinaria de petróleo do mundo, a refinaria de Jamnagar, propriedade da Reliance Industries, está situada em Saurashtra.

A Gujarat Pipavav Port Limited emitiu um comunicado à bolsa de valores na segunda-feira, informando que as operações no porto de Pipavav foram interrompidas desde a noite de sábado devido às condições climáticas adversas. Para enfrentar os possíveis efeitos do ciclone, sete equipes da Força Nacional de Resposta a Desastres da Índia e 12 equipes da Força Estadual de Resposta a Desastres foram posicionadas nos distritos que provavelmente serão impactados pela tempestade, conforme comunicado do ministro-chefe de Gujarat, Bhupendra Patel, em seu perfil no Twitter.