Justiça do Paquistão prolonga liberdade sob fiança de ex-premiê Imran Khan

Dois tribunais paquistaneses estenderam, nesta quinta-feira (8), a liberdade sob fiança do ex-primeiro-ministro Imran Khan em uma dúzia de casos, um mês depois de sua detenção provocar protestos em massa e milhares de detenções.



Khan, de 70 anos, ex-estrela do críquete, enfrenta mais de 150 processos desde que foi deposto do poder em abril do ano passado.



Nesta quinta-feira, ele compareceu a dois tribunais da capital do país, Islamabad.



"Imran Khan está em liberdade sob fiança até 19 de junho em oito casos registrados contra ele sob a legislação antiterror", disse à AFP um de seus advogados, Sher Afzal Marwat.



Gohar Khan, também da sua equipe de defesa, disse que outro tribunal prolongou a fiança em outros nove casos.



O ex-dirigente foi preso em 9 de maio, em Islamabad, por um caso de corrupção. Três dias depois, foi solto sob fiança, porque a Justiça considerou que sua prisão havia sido ilegal.



Sua prisão gerou dois dias de caos, com milhares de seus apoiadores queimando prédios e bloqueando estradas em várias regiões.



O governo mobilizou o Exército para conter os distúrbios, que deixaram pelo menos nove mortos, de acordo com fontes policiais e da saúde.



Khan lançou uma campanha sem precedentes de desafio contra os militares, acusando o atual governo de coalizão de derrubá-lo do poder no ano passado em conluio com generais.