VÍDEO: veja momento em que crianças são resgatadas da selva colombiana

Um vídeo, divulgado na noite dessa sexta-feira (9/6), mostra militares da Força Aérea da Colômbia realizando o resgate de helicóptero das quatro crianças que estavam desaparecidas na selva da Amazônia colombiana. O Ministério da Defesa do país publicou as imagens após 40 dias de buscas.









A informação do paradeiro dos meninos foi confirmada pela imprensa local e pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que publicou no Twitter uma foto da equipe de resgate prestando os primeiros socorros aos irmãos.

Relembre o caso

Os irmãos Soleiny, Tien, Lesly e Cristin passaram mais de 40 dias sozinhos e perdidos na selva depois que o avião em que viajavam com a mãe caiu em uma área de floresta na Colômbia - ela e outros dois adultos (incluindo o piloto) morreram.





As forças militares colombianas encontraram as quatro crianças - de 9, 4, 13 e 1 ano, respectivamente - bem, mas com sinais de desidratação e picadas de insetos. Elas foram levadas de helicóptero para receber atendimento médico em um hospital.









Desde o início do caso, uma equipe de resgate foi montada. Cerca de 15 dias depois do início das buscas, o avião foi encontrado junto com os corpos do piloto, do líder indígena e da mãe das crianças. De acordo com o jornal colombiano El Nuevo Siglo, 100 militares, cães farejadores e 70 indígenas participaram das buscas.





Após passarem pelos primeiros socorros, ainda no local da mata onde foram encontrada, as quatros crianças foram transferidas para Bogotá, capital da Colômbia, onde recebem atendimento médico.