"Estão acabadas", diz avô das crianças resgatadas na selva colombiana

Fidencio Valencia, avô das quatro crianças colombianas desaparecidas na Selva, falou com exclusividade ao Correio, por telefone, logo após o resgate (foto: Reprodução/AFP) Depois de 40 dias de aflição e de medo, os avós das quatro crianças resgatadas na selva colombiana reencontraram os netos na manhã deste sábado (10/6), em um hospital militar de Bogotá. Cansado, depois de uma viagem de mais de cinco horas de Villavicencio, no departamento de Amazonas, até a capital colombiana, Bogotá, Fidencio Valencia, avô dos meninos, falou com exclusividade ao Correio, por telefone.









De acordo com o avô, os quatro netos estão "muito acabados". "Pouco a pouco vamos perguntando algumas coisinhas para eles, mas precisamos deixar que descansem. Estão assustados, por seus corpos e por todos os ruídos na selva. Quase nada falaram", comentou Valencia. "Agora, é esperar que isso tudo passe e vamos falando com eles pouco a pouco." O avô disse que o reencontro com os netos ocorreu por volta das 4h deste sábado (6h em Brasília). Ao ser perguntado como ficou o coração de avô ao vê-los vivos, ele respondeu: "Alegre, contente".





As quatro crianças - Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 anos; Soleiny Jacobombaire Mucutuy, 9; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, 4; e Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses - estavam desaparecidas na selva desde 1º de maio, quando o avião em que viajavam caiu, a 175km da cidade de San José del Guaviare. A mãe dos meninos e o piloto morreram no acidente.

40 dias de angústia

A confirmação do resgate das crianças foi feita pelo próprio presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pelo Twitter. "Uma alegria para todo o país", escreveu.





Em 1º de maio, poucos minutos depois de levantar voo, o avião que levava as crianças apresentou uma falha no motor e caiu em meio à selva amazônica. A mãe das crianças, o piloto do avião e o diretor da Fundação de Profissionais Indígenas Yetara morreram no momento da queda. As quatros crianças que sobreviveram, se afastaram do local do acidente e caminharam floresta adentro.





Desde o momento do acidente uma equipe de resgate foi montada. Cerca de 15 dias depois do início das buscas, o avião foi encontrado junto com os corpos do piloto, do líder indígena e da mãe das crianças. De acordo com o jornal colombiano El Nuevo Siglo, 100 militares, cães farejadores e 70 indígenas participaram das buscas.