"Deus tirou meus netos da selva", diz avó das crianças resgatadas na selva

Maria Fátima Valencia, avó materna das quatro crianças resgatadas na selva colombiana depois de 40 dias perdidas, custou a acreditar que os netos tinham sido achados com vida. Em entrevista exclusiva ao, a colombiana contou que recebeu um chamado âs 17h30 de sexta-feira (19h30 pelo horário de Brasília). "Eles me disseram: 'Encontramos seus netos'. Não acreditei naquilo. Uns 15 minutos depois, os militares tornaram a me telefonar. Aí, sim, passei a acreditar. Fiquei contente com a notícia", disse à reportagem, por volta das 2h15 da madrugada deste sábado (10/6), enquanto percorria os 121km entre Villavicencio, na Amazônia colombiana, e Bogotá.