Um adulto e quatro crianças são esfaqueados em ataque na França

Tragédia aconteceu após homem armado entrar em um parque infantil na França (foto: Olivier Chassignole/AFP)

Ao menos quatro crianças e um adulto ficaram feridos após um ataque que aconteceu na manhã desta quinta-feira (8/6), em Annecy, na França. De acordo com o presidente do país, Emmanuel Macron, as vítimas estão "entre a vida e a morte".A tragédia aconteceu após um homem armado com faca entrar em um parque infantil perto de um famoso lago da cidade e atacar um grupo de crianças de aproximadamente três anos. As informações são do jornal The Guardian.Uma testemunha, identificada como Nelly, disse à uma rádio francesa que foi um ato de "covardia absoluta". Nas redes sociais, Macron lamentou o episódio e desejou forças aos familiares das vítimas."Ataque de absoluta covardia esta manhã em um parque em Annecy. Crianças e adultos estão entre a vida e a morte. A Nação está em choque. Nossos pensamentos estão com eles, suas famílias e os serviços de emergência mobilizados", escreveu o presidente.Gérald Darmanin, ministro do Interior da França, disse que o "indivíduo foi preso graças à intervenção muito rápida da polícia".