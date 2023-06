EUA suspende doações à Etiópia por desvio de suprimentos

436

A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês) anunciou, nesta quinta-feira (8), que vai suspender as doações de alimentos para a Etiópia, afirmando que existe uma "campanha coordenada e generalizada" para desviar a ajuda destinada aos mais necessitados.



"Tomamos uma decisão difícil, mas necessária, porque não podemos avançar com a distribuição de ajuda alimentar até que as reformas sejam implementadas", disse um porta-voz da agência de ajuda internacional dos EUA em um comunicado.



Na mesma nota, a USAID afirmou que pretende retomar as doações, quando houver confiança "na integridade dos sistemas de distribuição para fazer chegar a ajuda aos seus destinatários".



Este anúncio surge depois de o Programa Mundial de Alimentos (PMA) e a USAID terem suspendido, em maio, as doações para a região de Tigré, zona do norte da Etiópia devastada por anos de conflito, em reação ao desvio de parte da ajuda.



Nem o programa da ONU nem a agência dos EUA identificaram os responsáveis pelo desvio da ajuda e por sua venda nos mercados locais.



Milhões de pessoas na Etiópia sofrem com a falta de alimentos, provocada pelo conflito no Tigré, assim como por uma seca que também atinge a Somália e partes do Quênia.