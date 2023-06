Ucrânia relata feridos por bombardeio russo em área inundada de Kherson

436

Um bombardeio russo no centro de Kherson (sul), cidade inundada após a destruição da represa de Kakhovka, causou nove feridos, segundo o Ministério do Interior ucraniano, depois que a promotoria regional relatou inicialmente uma morte.



"Nove pessoas ficaram feridas após um bombardeio", disse o ministério no Telegram, especificando que "não recebeu informações" sobre possíveis mortes.



O governador regional, Oleksander Prokudin, confirmou este número e especificou que entre os feridos havia "dois socorristas, um policial, um enfermeiro e um voluntário alemão".



Horas antes, a Promotoria regional havia informado em nota que um civil havia morrido e outras duas pessoas ficaram feridas.



"Há alguns civis feridos e mortos como resultado de um bombardeio russo no centro de Kherson, o número está sendo especificado", disse o porta-voz militar Sergiy Sergeyev.



A promotoria também relatou quatro feridos em outro bombardeio, em uma cidade perto de Kherson.



Kiev acusa o exército russo de bombardear Kherson, enquanto milhares de civis são resgatados das áreas inundadas após destruição da represa de Kakhovka no rio Dnieper.