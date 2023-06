Fumaça de incêndios florestais no Canadá encobre Nova York

436

Uma névoa alaranjada causada pelos incêndios florestais do Canadá envolveu Nova York nesta quarta-feira (7). Várias cidades da Costa Leste dos Estados Unidos emitiram alertas sobre a má qualidade do ar e milhares de canadenses tiveram que deixar suas casas.



As autoridades nova-iorquinas pediram aos moradores que evitassem atividades ao ar livre, conforme a fumaça avançava para o sul, encobrindo os famosos arranha-céus de Manhattan, atrasando voos e levando muitos a usarem máscaras.



Mais de 100 milhões de pessoas estão sob alertas de poluição do ar no nordeste dos Estados Unidos, de Chicago a Atlanta, de acordo com a agência de proteção ambiental americana (EPA, na sigla em inglês).



Trata-se de um "exemplo alarmante das maneiras pelas quais a crise climática está interferindo em nossas vidas", informou a Casa Branca nesta quarta.



O presidente Joe Biden pediu aos americanos com saúde frágil que tomassem as devidas precauções para se proteger da poluição do ar, disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.



Hugh Hill, um advogado de 43 anos que passeava de máscara com seu cachorro no Central Park, disse que seus olhos e garganta estavam "ardendo" devido à névoa, cujo cheiro ele comparou ao de uma lareira.



"Não sei se é psicológico ou físico, mas sei que há algum benefício em usar máscara. Obviamente, não vai prevenir tudo, mas preciso passear com o cachorro", contou à AFP.



A densa nuvem de fumaça envolveu a Estátua da Liberdade e o horizonte de Manhattan. Devido à "visibilidade reduzida", a Administração Federal de Aviação precisou diminuir o tráfego dos aeroportos da metrópole.



Todas as atividades ao ar livre nas escolas públicas nova-iorquinas foram suspensas e o prefeito Eric Adams pediu aos moradores que limitassem o tempo em ambientes externos apenas ao "absolutamente necessário".



- Índices alarmantes -



O monitor de poluição IQAir.com apontou que, na noite de terça-feira, Nova York chegou a ter a pior qualidade do ar de qualquer grande cidade do mundo. Normalmente, fica fora das 3.000 piores em termos de poluição, de acordo com o site.



Aswin Vasan, comissário de saúde da cidade, disse que a cidade está experimentando sua pior qualidade do ar desde a década de 1960, enquanto a governadora do estado de NY, Kathy Hochul, estimou que a crise pode durar vários dias.



Na capital dos Estados Unidos, a população também acordou nesta quarta com um cheiro forte e o céu nublado, apesar do tempo ensolarado.



As autoridades de Washington alertaram que a qualidade do ar estava "prejudicial para pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, adultos mais velhos, crianças e adolescentes". Também cancelaram todas as atividades ao ar livre nas escolas.



Enquanto isso, na província de Quebec, no Canadá, agora o epicentro dos incêndios florestais que devastaram o país, mais de 11.000 habitantes já foram evacuados.



Outros 4.000 devem ainda fugir até o final de quarta-feira, disse o primeiro-ministro de Quebec, François Legault.



Biden indicou no Twitter que mais de 600 bombeiros americanos e outros funcionários, junto com equipamentos, foram enviados ao Canadá para ajudar a combater as chamas.



No plenário do Senado dos EUA, o líder da maioria democrata, Chuck Schumer, disse que a névoa era "um alerta da natureza de que temos muito trabalho a fazer para reverter a destruição das mudanças climáticas".



Cientistas afirmam que o aumento das temperaturas eleva o risco de condições climáticas quentes e secas que frequentemente alimentam incêndios florestais.