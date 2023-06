Jornal 'The Telegraph' será vendido no Reino Unido

436

O jornal britânico "The Telegraph", sua edição dominical, "The Sunday Telegraph", e a revista "The Spectator" serão vendidos, devido a dívidas de sua empresa controladora, informou, nesta quarta-feira (7), o Bank of Scotland, credor do grupo.



Segundo o banco, "por causa das dívidas e sem nenhum sinal de pagamento", o mesmo não tem escolha a não ser "nomear receptores judiciais para a B.UK. Limited", empresa que controla o Telegraph Media Group, de propriedade da poderosa família Barclay.



O Bank of Scotland ressaltou à AFP que se trata de "um último recurso", por não ter chegado a um acordo com o grupo para o pagamento das dívidas. Segundo a imprensa britânica, o valor das mesmas é de 1,2 bilhão de euros (6,3 bilhões de reais).



O banco nomeou como receptor a empresa AlixPartners, segundo a qual a medida não impedirá que as publicações prossigam com suas atividades. Howard e Aidan Barclay foram demitidos de suas funções de diretores do Telegraph Media Group e da revista semanal The Spectator.



"Como indicou claramente a AlixPartners, esta situação não tem relação, de forma alguma, com a saúde financeira ou o desempenho das empresas Telegraph e Spectator", assinalou a família Barclay, acrescentando que as negociações com o banco prosseguem.



Os irmãos gêmeos Frederick e David Barclay, mortos em 2021, compraram os jornais do grupo The Telegraph em 2004. Os irmãos construíram um vasto império, que começou com hotéis e se expandiu ao comércio varejista e à imprensa.