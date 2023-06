Fumaça de incêndios no Canadá afeta voos e visibilidade em Nova York

436

A região de Nova York possui o espaço aéreo mais congestionado dos EUA. (foto: ED JONES/AFP)

Nesta quarta-feira, diversos voos com destino à região da cidade de Nova York sofreram atrasos e algumas interrupções temporárias, devido à baixa visibilidade provocada pela fumaça de incêndios florestais no Canadá. A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos tomou medidas para reduzir o tráfego aéreo, mas, na tarde de hoje, já havia suspendido a proibição de decolagens dos voos que partem do Meio Oeste superior e da Costa Leste com destino ao Aeroporto Internacional LaGuardia, em Nova York.





Leia mais: Fumaça de incêndios no Canadá invade os Estados Unidos

A United Airlines, principal companhia aérea em Newark, afirmou que está ajustando sua programação conforme necessário. Já a Delta Airlines, a maior em LaGuardia, comunicou que, no momento, não espera cancelar voos devido aos problemas de visibilidade causados pela fumaça.





A presença de centenas de incêndios florestais no Canadá resultou em uma camada de fumaça no ar, que ativou alertas de saúde em diversas cidades dos Estados Unidos. Segundo a FAA, o Aeroporto de Newark está enfrentando atrasos médios de 82 minutos, enquanto em LaGuardia os atrasos chegam a cerca de duas horas.





A região da cidade de Nova York possui o espaço aéreo mais congestionado dos Estados Unidos, o que intensifica os desafios enfrentados pelas companhias aéreas e autoridades aeroportuárias diante dessa situação.