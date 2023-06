Fumaça de incêndios no Canadá invade os Estados Unidos

436

A fumaça encobriu pontos famosos em Nova York, como a Estátua da Liberdade. (foto: ED JONES/AFP) Na terça-feira, 6, uma neblina laranja originada pelos incêndios florestais no Canadá atingiu os Estados Unidos, trazendo preocupações em relação à qualidade do ar e possíveis riscos à saúde da população. Moradores reportaram sintomas como lacrimejamento, tosse e um odor intenso de fumaça. Autoridades recomendaram que as pessoas permaneçam em suas casas com as janelas fechadas.

Os alertas de saúde foram emitidos em Nova York, Carolina do Norte, Carolina do Sul e no oeste de Minnesota. As autoridades alertaram que adultos mais velhos, crianças e indivíduos com problemas cardíacos ou pulmonares, incluindo asma, correm riscos maiores. Em Nova York, a fumaça encobriu pontos turísticos famosos, como a Estátua da Liberdade e o Empire State Building.





Conforme noticiado pela IQAir, empresa que monitora a qualidade e a poluição do ar, a qualidade do ar em Nova York estava entre as piores do mundo na noite de terça-feira, alcançando um índice de 218, o que indica ar muito insalubre. Esse nível de poluição pode causar efeitos generalizados em pessoas saudáveis e graves em pessoas com problemas respiratórios.





A situação levou a New York Road Runners, organização responsável pela Maratona de Nova York, a aconselhar corredores que vivem em áreas afetadas pela fumaça a não participarem do Dia Mundial da Corrida, na quarta-feira, 7. As condições perigosas de fumaça podem persistir até o final da semana.





Na Carolina do Norte, o Departamento de Qualidade Ambiental do estado emitiu alertas de qualidade do ar 'Código Vermelho' e 'Código Laranja' até quarta-feira. No Canadá, centenas de incêndios florestais têm ocorrido ao longo das últimas semanas, com focos em Alberta, Colúmbia Britânica e Saskatchewan. A província de Quebec tornou-se o epicentro dos 160 incêndios que atingem o país, a maioria fora de controle.





A cidade canadense de Toronto também enfrentou péssima qualidade do ar na terça-feira. Cerca de 26 mil pessoas no Canadá foram evacuadas de suas casas desde segunda-feira, 5. O ministro da segurança pública do Canadá, Bill Blair, destacou a gravidade da situação, enquanto centenas de soldados foram mobilizados para combater os incêndios.





O primeiro-ministro Justin Trudeau expressou preocupação com os canadenses afetados. Até o momento, mais de 2.200 incêndios florestais foram registrados no Canadá este ano. Embora seja difícil atribuir um surto de incêndio específico à mudança climática, um relatório das Nações Unidas indicou que o risco de incêndios florestais devastadores em todo o mundo aumentará nas próximas décadas devido à intensificação das mudanças climáticas.