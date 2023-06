Suposto tesoureiro do genocídio de Ruanda não está apto para julgamento

436

Um tribunal da ONU com sede em Haia anunciou nesta quarta-feira (7) que Félicien Kabuga, o suposto tesoureiro do genocídio em Ruanda de 1994, não está apto para um julgamento.



O Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Penais, com sede em Haia, considera que Kabuga "não está apto para participar de forma significativa de seu julgamento" e que busca uma alternativa similar "mas sem possibilidade de condenação", de acordo com um comunicado.



O ex-empresário - que já foi um dos homens mais ricos de Ruanda - é acusado de ter disponibilizado sua fortuna e contatos a serviço do genocídio que, segundo a ONU, provocou mais de 800.000 mortos, principalmente entre a minoria tutsi.



Ele foi detido em maio de 2020 perto de Paris, depois de passar 25 anos como foragido, e foi transferido para Haia.