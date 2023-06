Cadela é encontrada em ambulância depois de 8 meses perdida

436

Cachorra foi encontrada após 8 meses perdida (foto: BBC/Reprodução)

Jazz, uma Cocker Spaniel, desapareceu de sua casa em Powys, no País de Gales, no ano passado. Sua dona Emma Darling e sua família estavam determinados a se reencontrar com seu amado animal de estimação.

Emma alertou o Petlog - o maior banco de dados de microchips para animais de estimação do Reino Unido - e veterinários, colocou cartazes, compartilhou apelos nas redes sociais e procurou por Jazz todos os dias durante meses.

Oito meses depois, ela recebeu uma ligação de um veterinário em Wolverhampton, a mais de 80 quilômetros de Powys, dizendo que uma Cocker Spaniel de cor preta havia sido encontrada por um socorrista no banco de trás de uma ambulância.

Depois que o veterinário escaneou o microchip da cadela, foi confirmado que era Jazz – e ela finalmente se reuniu com Emma e sua família.

"Eu estava determinada a encontrar Jaz. Não conseguia comer e sentia que minha cabeça estava prestes a explodir todos os dias. Tinha dias em que eu apenas chorava", disse Emma. "Minhas duas filhas ficaram tão chateadas que foi absolutamente de partir o coração. Ficamos muito tristes por tanto tempo", acrescentou.

Emma disse que não esperava receber um telefonema oito meses depois. "Quando meu telefone tocou, nunca, em um milhão de anos, pensei que o veterinário iria me dizer que eles estavam com Jazz. Eles escanearam ela e conseguiram entrar em contato comigo por causa de microchip", revelou.

"Acontece que Jazz foi jogada em uma ambulância enquanto a equipe cuidava de um paciente. Eles ouviram um barulho nos fundos e foram investigar, e lá estava ela", contou Emma.

Jazz foi encontrada em ambulância por socorristas (foto: SKYNews/Reprodução)

A dona do cachorro agradeceu à funcionária da ambulância que cuidou de Jazz após a cadela ter sido encontrada. "Alex que trabalha para o serviço de ambulância e encontrou Jazz no veículo realmente foi um anjo", disse ela.

"Naquela noite, quando teve uma pausa em seu turno, levou Jazz para casa, deu banho e cuidou dela a noite toda, até que as clínicas de veterinária abrirem no dia seguinte", completou.

"Jazz estava molhada e cansada, suja com algas. Então Alex acha que ela pode ter sido jogada em um canal próximo."

Nos países da Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) e Irlanda do Norte é uma exigência legal que os cães sejam microchipados. A partir do próximo verão, os gatos também terão que receber a tecnologia.

