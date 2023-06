Dois soldados israelense e um 'agressor' mortos perto da fronteira com o Egito

436

Dois soldados israelenses morreram neste sábado em um tiroteio incomum na fronteira entre Israel e Egito, o que provocou uma perseguição que terminou com a morte de um "agressor", anunciou o exército.



"Dois soldados, um homem e uma mulher, foram mortos a tiros perto da fronteira", informa um comunicado militar.



Em um primeiro momento, o exército se recusou a confirmar as mortes anunciadas pela imprensa israelense.



O exército também informou que soldados israelenses mataram um "agressor" na mesma área



"Durante um confronto com um agressor em território israelense (...) os soldados responderam com tiros e o neutralizaram", afirma a nota.



Um porta-voz militar confirmou que a pessoa morreu e que os soldados inspecionavam a área, sem revelar mais detalhes.



A fronteira entre Israel e Egito é cenário frequente de tentativas de contrabando de drogas, que provocaram tiroteios nos últimos anos entre os traficantes e soldados israelenses posicionados ao longo da fronteira.