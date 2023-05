Adolescente investigado por tentativa de homicídio após irmã cair de prédio

436

Um jovem de 16 anos está sendo investigado por tentativa de homicídio depois que sua irmã, uma menina de apenas três anos, caiu do segundo andar de um prédio localizado em Reims, na França. O incidente aconteceu na segunda-feira (29/5) e a criança caiu do terraço do apartamento onde a família reside, no pátio interno do edifício. A menina foi prontamente atendida pelos bombeiros e encaminhada ao hospital em estado grave.





O adolescente, que estava no local no momento da queda, é suspeito de empurrar a irmã intencionalmente pela janela. Ele foi detido pelas autoridades e está recebendo cuidados médicos em um hospital. A polícia francesa iniciou uma investigação por tentativa de homicídio com o objetivo de esclarecer os fatos ocorridos naquele dia.





A pequena vítima, felizmente, já se encontra fora de perigo e segue em tratamento no hospital. As autoridades continuam a investigar o caso e buscam entender o que levou o adolescente a cometer tal ato.