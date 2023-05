Clemente Del Vecchio: saiba quem é o bilionário mais jovem do mundo

436

Em 2022, Clemente herdou participação da fortuna do pai, Leonardo Del Vecchio (foto: Reprodução/Instagram/@cleme_delvecchio) Segundo informações da revista Forbes, divulgadas nesta terça-feira (30/5), Clemente Del Vecchio, 19 anos, é o bilionário mais jovem do mundo. Em 2022, ele herdou participação da fortuna do pai, Leonardo Del Vecchio. O empresário foi fundador da EssilorLuxottica - responsável por fabricar modelos de óculos famosos, como Ray-Ban, Oakley e Giorgio Armani.









FORTUNA

Leonardo Del Vecchio, pai do Clemente e presidente da maior produtora e varejista mundial de óculos de sol e óculos graduados EssilorLuxottica, morreu aos 87 anos em 27 de junho de 2022. Del Vecchio fundou a Luxottica em 1961, aos 25 anos. Segundo a Forbes, a fortuna da família Del Vecchio chega a US$ 27,3 bilhões.





Mais ricos do mundo

Em abril, a Forbes divulgou a lista das pessoas mais ricas do mundo. O mais rico do planeta é o empresário francês Bernard Arnault, presidente do grupo LVMH - maior empresa de artigos de luxo, que inclui as famosas marcas de moda e cosméticos Louis Vuitton e Sephora. Ele acumula patrimônio de U$ 211 bilhões.

LEIA MAIS: Por que aluguel em Lisboa custa quase triplo do salário mínimo

Logo em seguida vem Elon musk, com US$ 180 bilhões. O bilionário é fundador da SpaceX, CEO da Tesla, vice-presidente da OpenAI, fundador e CEO da Neuralink; co-fundador e presidente da SolarCity e proprietário do Twitter. Uma mulher aparece na 11ª posição. O posto é ocupado por Francoise Bettencourt Meyers, neta do fundador da L'Oreal.





Brasileiros entre os 200 mais ricos

Entre os 200 primeiros nomes com maior renda, estão quatro brasileiros, sendo que a bilionária Vicky Safra, viúva do fundador do banco Safra, Joseph Safra, lidera a lista no país.





Confira quem são os brasileiros que estão entre os 200 mais ricos do mundo: