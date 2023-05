Baleia beluga suspeita de espionagem ressurge na costa da Suécia

436

A organização One Whale se dedica à defesa e proteção da baleia. (foto: Reprodução/OneWhale)

No último domingo (28/5), uma baleia beluga, possivelmente envolvida em atividades de espionagem, foi avistada novamente na costa sueca. Em 2019, o animal chamou atenção ao visitar o norte da Noruega com um arnês que continha a inscrição 'equipamento São Petersburgo', gerando suspeitas de espionagem russa na região.





Hvaldimir, como foi apelidada pelos noruegueses, está agora em um local com aproximadamente um milhão de habitantes, com grande movimento de embarcações e indústrias, colocando-a em perigo de acidentes. O nome Hvaldimir é uma combinação das palavras hval (baleia em norueguês) e o nome do presidente russo, Vladimir Putin.





A organização não governamental One Whale, desde 2019, tem se dedicado à defesa e proteção da baleia. Regina Haug, sua fundadora, relata a preocupação da Suécia com o bem-estar de Hvaldimir: 'Ficamos surpresos com o cuidado demonstrado pela Suécia. Eles entraram em contato conosco assim que ele chegou e até mesmo fecharam uma ponte para protegê-lo.'





As belugas são baleias sociáveis, conhecidas por sua proximidade e interação com seres humanos. Atualmente, a One Whale estuda planos para relocar Hvaldimir para o norte, em direção às águas árticas, onde poderá viver com mais segurança.