Abraço interrompe tentativa de assalto a banco na Califórnia

436

A tristeza e irritação na voz do suspeito de tentativa de assalto chamou a atenção de um cliente do banco que resolveu a situação com um abraço (foto: Reprodução/ABC News) Uma tentativa de assalto a um banco na Califórnia, EUA, foi encerrada com uma conversa e um abraço entre o suspeito e Michael Armus, que estava na agência para realizar um depósito. Armus contou para a polícia local que sentiu pena do suspeito, identificando tristeza e irritação na voz dele.









Michael reconheceu o rapaz, um ex-vizinho e amigo de sua filha. Sabia, então, que tinha de pará-lo. Para a ABC News Network, Armus contou o diálogo que teve com o suspeito: "Me aproximei e perguntei ‘O que há de errado?... Você não tem um emprego?' Aí, ele me disse: ‘Não há nada para mim nesta cidade. Nada nesta cidade para mim. Eu só quero ir para a prisão.’’’









Placensia foi convidado a sair do estabelecimento pelo conhecido, que o abraçou do lado de fora. Emotivo com a situação, Eduardo começou a chorar. Os policiais chegaram no local pouco tempo depois do gesto. Segundo eles, o suspeito não estava armado e foi preso por tentativa de assalto. Os oficiais elogiaram a ação de Armus e o chamaram de “um bom samaritano que entregou a mensagem certa e fez a diferença”.