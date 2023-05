China anuncia programa lunar tripulado até 2030 e detalha planos

436

Esta é a primeira vez que a China fornece detalhes e um prazo mais concreto. (foto: Hector Retamal/AFP) Nesta segunda-feira (29), a China revelou oficialmente seus planos futuros para o programa lunar tripulado, com a expectativa de realizar a primeira caminhada de astronautas chineses na Lua antes de 2030. Lin Xiqiang, vice-diretor da agência espacial tripulada da China (CMSA), fez o anúncio durante a apresentação da equipe da missão Shenzhou-16, que será lançada às 22h31 (horário de Brasília) nesta segunda-feira (30, na China) em direção à estação espacial Tiangong.





Lin Xiqiang informou que a fase de pouso lunar do programa de exploração já começou e que a principal meta é fazer com que astronautas chineses cheguem à Lua até 2030. Para atingir esse objetivo, a CMSA está trabalhando no planejamento, pesquisa e construção do projeto. O programa inclui o desenvolvimento de um novo lançador, o foguete Chang Zheng 10 (Longa Marcha 10), capaz de transportar astronautas, uma espaçonave de próxima geração, um módulo de pouso, trajes lunares e outros elementos essenciais.





A variante do foguete responsável pela missão lunar terá três núcleos no primeiro estágio, semelhante ao padrão adotado pelo Falcon Heavy, da empresa americana SpaceX. A estratégia consiste em realizar dois lançamentos: um transportando o módulo de pouso e outro com a cápsula e a tripulação, seguindo um modelo similar ao programa Apollo, que levou os americanos à Lua em 1969.





A missão contará com três astronautas na cápsula, sendo que dois deles irão ao módulo lunar para explorar a superfície, enquanto o terceiro permanecerá em órbita lunar aguardando o retorno da dupla. A primeira visita à superfície lunar durará aproximadamente seis horas.





As obras no centro costeiro de Wenchang já estão em andamento para acomodar as operações do foguete Chang Zheng 10, com o primeiro voo de qualificação previsto para 2027. A CMSA também divulgou planos para o desenvolvimento de um rover para tripulação, possivelmente em parceria público-privada, semelhante às contratações recentes da Nasa com empresas como SpaceX e Boeing.





Esta é a primeira vez que a China fornece detalhes e um prazo mais concreto, falando em 'antes de 2030' ou 'até 2030'. A Nasa, por sua vez, planeja realizar seu primeiro pouso lunar tripulado neste século com a missão Artemis 3, em 2025, dependendo do desenvolvimento bem-sucedido do Starship, veículo da SpaceX escolhido para os dois primeiros pousos. A agência americana também contratou a Blue Origin para fornecer um módulo de pouso diferente, a ser usado na missão Artemis 5, prevista para 2029.





Embora a arquitetura americana ofereça maior capacidade de envio de carga útil à Lua, a China tem planos ambiciosos para desenvolver uma Estação de Pesquisa Lunar Internacional, inicialmente não tripulada, na década de 2030, expandindo sua capacidade de exploração ao longo dos anos.