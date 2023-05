436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e congressistas republicanos alcançaram um acordo de princípio para aumentar o teto da dívida do país e evitar um default catastrófico, anunciou a imprensa americana neste sábado.



O avanço veio após um longo impasse, com os dois lados jogando duro na corrida final por um acordo antes do prazo de 5 de junho.