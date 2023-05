Jane Fonda cativa Cannes em conversa com o público

436

A atriz Jane Fonda, de 85 anos, cativou o público do Festival de Cannes nesta sexta-feira (26), numa conversa em que falou sobre os beijos de Alain Delon e a luta pelo planeta.



"Alain Delon... Ele era o ser humano mais belo, e adorava beijos. Ele teve muitas cenas de amor geniais, mas foi com a outra, Albright", comentou, bem-humorada.



Jane apareceu pela primeira vez no cinema em 1960 e ganhou dois Oscars de melhor atriz, por "Klute, O Passado Condena" (1971) e "Amargo Regresso" (1978).



Conhecida por seu ativismo durante a guerra entre Estados Unidos e Vietnã, Jane também é uma ativista climática. "Em 1970, tornei-me uma ativista. Morava em Paris com Vadim e os soldados americanos que haviam deixado o Vietnã começaram a conversar comigo sobre o que acontecia lá", lembrou a atriz, citando o diretor francês com quem foi casada.



"Não acreditei neles. Depois, um soldado me deu o livro de Jonathan Schell sobre o povoado de Ben Suc, no Vietnã. Quando fechei o livro, era outra pessoa", contou.



Nos últimos anos, Jane Fonda fez várias aparições em instâncias internacionais, em sua luta contra as mudanças climáticas. "Ainda temos motivo para ter esperança. Temos de sete a oito anos para reduzir à metade nosso consumo de energias fósseis. E não bocejem quando digo isso", disse para a plateia, em uma sala lotada de Cannes.