Bomba da Segunda Guerra Mundial força evacuação de moradores na Polônia

(foto: Hrs Poland)

Na última sexta-feira (16/5), uma bomba aérea alemã SC-250 da Segunda Guerra Mundial, pesando 250 quilos, foi descoberta na cidade polonesa de Breslávia, levando à evacuação de aproximadamente 2.500 moradores. O artefato foi encontrado nas proximidades de um viaduto ferroviário, no sudoeste do país. O exército polonês confirmou a origem e o tipo de bomba.





Para garantir a segurança dos habitantes, a cidade disponibilizou ônibus para conduzi-los a uma área segura enquanto especialistas em desativação de bombas atuavam no local. Além disso, o tráfego ferroviário precisou ser interrompido até que a remoção do objeto fosse concluída, conforme relatado pela mídia local.





Aleksandra Freus, porta-voz da polícia, informou à emissora TVN24 que nem todos os residentes concordaram em evacuar suas residências e as autoridades não tinham o poder de obrigá-los a fazê-lo. A polícia emitiu um alerta público para a evacuação, destacando a ameaça à saúde e à vida humana causada por munições não detonadas.





No contexto histórico, durante a Segunda Guerra Mundial, Breslávia era conhecida como Breslau, uma cidade alemã. A cidade sofreu com intensos combates e destruição generalizada, resultantes de bombardeios soviéticos antes da rendição da Alemanha. Após o conflito, com a redefinição das fronteiras, a cidade passou a fazer parte do território polonês, tendo sido cedida pela Alemanha derrotada.