Lula anuncia que Belém será sede da COP30 em 2025

O presidente Lula anunciou, nesta sexta-feira (26), que a ONU escolheu a cidade de Belém como sede da conferência sobre o clima, a COP30, em 2025.



"Estou convencido de que será um grande evento [...] o povo do estado do Pará" está preparado "para promover a melhor COP da história", disse o mandatário em um vídeo publicado em suas redes sociais.



"Já participei de COP no Egito, na França, e o pessoal só fala de Amazônia, então eu disse: porque não fazer a COP num estado da Amazônia para vocês conhecerem o que é a Amazônia", afirmou Lula sobre sua proposta de receber o evento mundial.



De acordo com o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira, as Nações Unidas escolheram a cidade como sede da conferência no último 18 de maio.



O país havia sido escolhido para sediar a COP em 2019, mas as autoridades desistiram, após a eleição de Jair Bolsonaro, devido a seu ceticismo em relação à mudança climática e às acusações de desmonte de políticas ambientais.



Lula prometeu fortalecer os mecanismos de proteção ao meio ambiente e erradicar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030.