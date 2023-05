436

Um terremoto de 6,2 graus de magnitude atingiu a costa perto de Tóquio na tarde desta sexta-feira, informou a Agência Meteorológica do Japão, acrescentando que não há previsão de tsunami.



O terremoto ocorreu a uma profundidade de 50 quilômetros às 19h03, horário local (7h03 em Brasília), nas águas do Pacífico na província de Chiba, no Japão, e foi forte o suficiente para abalar grandes edifícios na capital e interromper o serviço ferroviário.