Suspeito de matar 2 mulheres e 2 policiais é detido no Japão

A polícia japonesa prendeu, nesta sexta-feira (26, noite de quinta em Brasília), um homem que se escondeu dentro de um prédio depois de matar quatro pessoas, entre elas dois policiais, em um ataque com faca e arma de fogo, disse um oficial à AFP.



O homem foi detido em uma propriedade próxima da cidade de Nakano, na prefeitura de Nagano, no centro do Japão, depois que a polícia confirmou uma quarta vítima, uma mulher idosa que foi encontrada ferida no local dos ataques e morreu posteriormente.



Um porta-voz policial disse à AFP que o suspeito de matar as duas mulheres e os dois policiais foi preso às 4h30 locais (16h30 de quinta-feira em Brasília).



O suspeito se entrincheirou no interior de um edifício, segundo a emissora pública de televisão NHK.



"Estava trabalhando em uma fazenda quando [...] uma mulher chegou correndo da estrada dizendo 'me ajude', antes de cair. Atrás dela veio um homem de roupa camuflada com uma faca longa, que a esfaqueou pelas costas", relatou uma testemunha à NHK.



A mesma testemunha garantiu que telefonou imediatamente para o serviço de emergência e, quando os policiais chegaram, o homem atirou contra eles com uma espingarda, segundo a imprensa japonesa.



Crimes violentos são raros no Japão, que tem uma baixa taxa de homicídios e algumas das leis de armas mais duras do mundo.



Apesar disso, o país ficou em choque em julho do ano passado, quando o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi morto a tiros em plena luz do dia com uma arma aparentemente de fabricação caseira.



Já no mês passado, um homem foi preso por suspeita de lançar um explosivo semelhante a uma bomba caseira contra o atual primeiro-ministro Fumio Kishida, que saiu ileso, enquanto visitava um pequeno porto pesqueiro na prefeitura de Wakayama (oeste).