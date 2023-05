Wall Street fecha com tendência indefinida

436

Wall Street fechou com tendência indefinida nesta quinta-feira, um dia de entusiasmo para as empresas de tecnologia, após previsões positivas da gigante dos processadores Nvidia. Parte do mercado, no entanto, seguia preocupada com a possibilidade de default nos Estados Unidos.



O Dow Jones fechou em baixa de 0,11% e o Nasdaq subiu 1,71%. O S&P; 500 teve alta de 0,88%.



"A Nvidia se tornou sinônimo de IA", resumiu o analista Rob Enderle, do Enderle Group. "É a única empresa que oferece uma solução integral para a inteligência artificial."



A euforia do setor tecnológico, no entanto, não se transferiu para o restante de Wall Street, ainda preocupada com a crise da dívida e suas negociações, que seguem sem avanços.



