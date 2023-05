Adolescente sofre queimaduras em 45% do corpo após desafio na internet

436

Os investigadores do caso em Alabama divulgaram que Dzhyan participou de um desafio online. (foto: Reprodução)



Um jovem de 13 anos, chamado Dzhyan, sofreu queimaduras em 45% de seu corpo depois de realizar um desafio perigoso encontrado nas redes sociais. O incidente aconteceu no estado de Alabama, Estados Unidos. De acordo com o jornal New York Post, o adolescente teve queimaduras de segundo e terceiro graus em diversas partes do corpo, incluindo abdômen, tórax, rosto e pescoço, após colocar álcool em uma vela e acabar pegando fogo.





A mãe do garoto, Tiffany Crutcher, relatou que Dzhyan entrou no banheiro para fazer o desafio sem sua permissão. Logo após, ela escutou uma explosão e viu o filho sair do banheiro em chamas. Em desespero, Tiffany tentou apagar o fogo com as mãos, mas só conseguiu controlar a situação usando um extintor de incêndio. Ela descreveu o momento como aterrorizante e mencionou o inchaço no rosto do filho.





Tiffany afirmou que Dzhyan disse estar 'fazendo experimentos' e que não tinha conhecimento das consequências perigosas. O adolescente, que gosta de ciências, queria ver o resultado da combinação. Os investigadores do caso em Alabama divulgaram que Dzhyan participou de um desafio online. A mãe do jovem reforçou que sempre orientou o filho a não se envolver em desafios na internet e a ter cuidado com as possíveis ameaças.





Após o ocorrido, Dzhyan precisou ficar internado por um mês e passou por quatro enxertos de pele. Ele ainda necessita de tratamentos adicionais para se recuperar completamente das queimaduras sofridas.