Chefe-adjunto de Inteligência da Ucrânia diz que 'prioridade é matar Putin'

De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, as falas do general ucraniano demonstram que a invasão russa é "mais do que justificada" (foto: Ilya Pitalev/Sputnik/ AFP)





Vadim Skibitski afirmou que agentes de Kiev tentam ativamente matar Putin. Ele deu uma entrevista ao jornal alemão Welt.









Em resposta, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as falas do general ucraniano demonstram que a invasão é "mais do que justificada". Sobre a segurança do presidente Putin, ele diz que os serviços russos "sabem o que estão fazendo".

No início de maio, a Rússia acusou a Ucrânia de conduzir um "ataque terrorista planejado" contra a residência oficial de Vladimir Putin, numa suposta tentativa frustrada de assassinar o presidente russo -que não estava no Kremlin no momento do ataque.





"Sem apresentar provas, a Rússia diz que a Ucrânia agiu sob ordens dos Estados Unidos. Já analistas americanos dizem que o ataque foi provavelmente encenado para mobilizar a população a favor da guerra.





Nossa prioridade é destruir o comandante da unidade que ordena que seus homens ataquem. Putin coordena e decide o que acontece", disse Vadim Skibitski, chefe-adjunto do departamento de Inteligência da Ucrânia.





"O regime terrorista fala de suas aspirações terroristas. Uma operação militar especial é mais do que justificada, mais do que necessária e deve ser concluída alcançando os objetivos estabelecidos", respondeu Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin.





A morte do presidente Vladimir Putin é a prioridade do governo ucraniano. A declaração é do general Vadim Skibitski, número dois do departamento de Inteligência da Ucrânia.