Região russa na fronteira com a Ucrânia é alvo de ataques noturnos

A região russa de Belgorod foi alvo de "vários" ataques de drones na madrugada de terça-feira para quarta-feira, informou o governador do território, cenário de uma incursão recente de grupos armados procedentes da Ucrânia.



"A noite não foi tranquila. Houve vários ataques de drones. A defesa antiaérea impediu grande parte deles", afirmou Viacheslav Gladkov no Telegram.



O governador afirmou que os ataques atingiram veículos, casas e edifícios públicos na região, mas sem provocar vítimas.



Combatentes procedentes da Ucrânia atacaram na segunda-feira diversas localidades da região de Belgorod, com disparos de artilharia e de drones que, segundo as autoridades russas, obrigaram os moradores a fugir.



Nove civis feridos durante a incursão continuam hospitalizados, três deles na UTI, segundo Gladkov.



A incursão foi reivindicada no Telegram pela "Legião Liberdade para a Rússia", um grupo de russos que combate do lado ucraniano e que já anunciou ter executado outras ações na mesma região.