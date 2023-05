Kevin McCarthy, o ambicioso líder da oposição a Biden

436

O ambicioso Kevin McCarthy, que chegou com dificuldades à liderança da maioria republicana na Câmara de Representantes, recuperou a ascendência sobre os legisladores de seu partido, ao se opor frontalmente ao presidente Joe Biden, de quem exige cortes nos gastos públicos em troca de elevar o limite do endividamento dos Estados Unidos e evitar um default.



No cargo de presidente da Câmara dos Representantes ou porta-voz da oposição na Câmara baixa, um lugar que de fato é de liderança partidária, McCarthy forçou o presidente democrata a negociar, com uma estratégia que põe em risco o prestígio de excelente pagador dos Estados Unidos.



Até onde irá nesta queda de braço que o coloca no centro do jogo político? Ele vai ceder para evitar uma crise da dívida, correndo o risco de decepcionar os legisladores que apoiam Donald Trump que, nesse caso, poderiam tentar desbancá-lo?



As intenções deste homem de 58 anos são misteriosas. Mas, por enquanto, ele parece ter unificado os legisladores republicanos das duas Câmaras do Congresso.



McCarthy saiu enfraquecido de sua eleição, em janeiro, para liderar a Câmara.



Líder dos republicanos no Congresso desde 2014, o deputado travou embates com vinte legisladores pró-Trump, que o acusavam de ser hesitante demais, de não apoiar o ex-presidente e, até mesmo, de não ter convicções.



Teve que cortejá-los durante quatro dias e fazer importantes concessões depois de 15 votações para decidir quem ocuparia o cargo.



- Pragmatismo -



Não foi a primeira vez que este homem pragmático se viu em maus lençóis.



De postura republicana clássica, baseada na defesa do mercado e no sucesso individual, Kevin McCarthy apoiou a inclinação à direita de seu partido em temas como imigração, criminalidade ou direitos das pessoas transgênero.



Diante das alegações de fraude eleitoral sem provas, feitas por Donald Trump, e da invasão ao Capitólio, mostrou-se mais ambíguo.



Apoiador do milionário republicano nas primárias de 2015, McCarthy inicialmente respaldou seus argumentos contra o resultado das eleições de 2020.



Mas abalado pelo ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, declarou que Trump tinha "responsabilidade" neste ato violento.



Uma semana depois, foi fotografado sorrindo ao lado do ex-presidente na residência do milionário, em Mar-a-Lago, na Flórida.



- Homem de contatos -



Nascido em 1965 em Bakersfield, um reduto republicano no coração do estado democrata da Califórnia, McCarthy é filho de um bombeiro e uma dona de casa democratas.



Em seu site, destaca sua origem popular e promete "defender o sonho americano para aqueles que trabalham duro". Ali, conta como, aos 21 anos, abriu um pequeno comércio para vender sanduíches e descobriu as barreiras burocráticas.



Em seguida, retomou os estudos universitários, tornou-se assistente parlamentar e depois, legislador local, até chegar ao Congresso pela Câmara baixa em 2006.



Sua rede de contatos o tornou conhecido por sua habilidade na arrecadação de fundos.



Um leilão organizado na terça-feira em benefício do Partido Republicano confirmou sua nova popularidade: a controversa legisladora Marjorie Taylor Greene gastou 100.000 dólares (R$ 496.000) em um protetor labial usado por "Kevin".