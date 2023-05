Cão mais velho do mundo, Bobi, comemora 31 anos em festa típica portuguesa

436

Cãozinho português supera expectativa de vida (foto: Reprodução/Bobi Portugal) Bobi, um rafeiro do Alentejo, alcançou o título de cão mais velho do mundo no Guinness World Records e comemorou seu 31º aniversário no último dia 11.





A festa ocorreu em sua casa, em uma área rural de Leiria, Portugal, e contou com a presença de cerca de 100 convidados, incluindo alguns do exterior.





O evento, que aconteceu no sábado (13/05), teve música, dança típica portuguesa e um bolo com a imagem de Bobi. O tutor do cão, Leonel Costa, 38 anos, atribui a longevidade de Bobi ao ambiente tranquilo em que vive e ao fato de ele não comer ração, preferindo carnes e peixes.





Após a repercussão do recorde, Bobi recebeu diversas visitas e posou para fotos, mas, devido à rotina agitada, foi levado para um check-up médico recentemente.





Segundo o Guinness, a data de nascimento de Bobi foi confirmada pelo serviço médico veterinário do município e pelo banco de dados do Siac (Sistema de Informação de Animais de Companhia) de Portugal.





A expectativa de vida da raça, que trabalha como guarda de rebanho, é de 12 a 14 anos. Anteriormente, o título de cão mais velho pertencia ao pastor australiano Bluey, que faleceu em segunda-feira (14/11) de 1939, aos 29 anos e 5 meses.