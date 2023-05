436

O homem não teve a identidade revelada e morreu no local (foto: Reprodução/William Wimsatt )

Um homem morreu ao ser atropelado por um carro enquanto ajudava uma família de patos a atravessar uma rua movimentada na Califórnia, nos EUA, na última quinta-feira (18/5).

O homem, que não teve a identidade revelada, teria saído de seu carro para ajudar os patos, enquanto era aplaudido por outros motoristas que assistiam à cena. Porém, quando retornava ao seu veículo, ele foi atingido por outro carro. O homem morreu no local.



Leia também: Dirigente que atacou Vini Jr após racismo integrou partido fascista

A motorista que o atropelou tem 17 anos e cooperou com a polícia. Ela não foi presa nem multada. Membros da vizinhança montaram um memorial improvisado com flores e patos de borracha no local do acidente.