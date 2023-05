Incêndio em dormitório estudantil deixa 20 mortos na Guiana

436

Causa do incêndio ainda não foi divulgada (foto: Mapbox)

Ao menos 20 pessoas morreram em um incêndio em um dormitório de uma escola na região central da Guiana, anunciou o governo em um comunicado divulgado na madrugada desta segunda-feira (22).



O incêndio ocorreu em uma residência estudantil em Mahdia, cidade de mineração no centro deste pequeno país, localizado ao norte do Brasil e que também faz fronteira com a Venezuela e o Suriname.



"Com grande tristeza informamos uma chocante atualização sobre o incêndio no dormitório da escola de Ensino Médio de Mahdia. O número de mortos subiu para 20 e há vários feridos", afirma a nota oficial do governo, sem mencionar as causas do incêndio.

"Várias pessoas ficaram feridas", destacou o Executivo, antes de anuncair que cinco aviões foram enviados para Mahdia para ajudar as autoridades regionais de saúde a distribuir suprimentos médicos adicionais e realizar evacuações sanitárias.



"O presidente e outras autoridades apoiam os esforços desenvolvidos em Ogle (aeroporto de Georgetown, capital) para receber pacientes em estado crítico e coordenar um plano de ação de emergência", disse o governo, que pediu para que as pessoas "continuem orando por essas crianças, suas famílias e suas comunidades".



Pelo menos um avião com três pessoas retiradas chegou a Georgetown, segundo um jornalista da AFP.



"É uma grande catástrofe. É terrível, doloroso", declarou o presidente, Irfaan Ali, no aeroporto.



"Iniciamos serviços de resgate médico em grande escala [...], ordenei também dispositivos especiais" nos dois grandes hospitais da capital "para que todas as crianças que precisam de ajuda recebam os melhores cuidados possíveis", acrescentou.

Uma fonte das forças de segurança explicou à AFP, sob anonimato, que há "muitos mortos e feridos" e destacou que as vítimas eram "crianças".



Mahdia está localizada a cerca de 200 quilômetros ao sul da capital da Guiana e sua região foi afetada por fortes chuvas.



"Estamos de todo o coração com as famílias e parentes daqueles que foram afetados por esta tragédia", disse Natasha Singh-Lewis, deputada da oposição. "Pedimos às autoridades que façam uma investigação aprofundada sobre as causas do incêndio e um relatório detalhado do que realmente aconteceu", acrescentou.



"Devemos entender como esse evento horrível e mortal ocorreu e tomar todas as medidas necessárias para evitar que tal tragédia aconteça novamente", acrescentou.



A Guiana, uma pequena nação de língua inglesa de 800.000 habitantes, ex-colônia holandesa e britânica, possui as maiores reservas per capita de petróleo do mundo, cuja exploração ainda é incipiente.