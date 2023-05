Rússia acusa 'sabotadores' ucranianos de entrarem em sua fronteira

436

Autoridades russas afirmaram nesta segunda-feira (22) que um grupo de sabotagem ucraniano entrou na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, em meio a uma série de ataques em territórios da Rússia.



"Um grupo de sabotagem e reconhecimento do exército ucraniano entrou no distrito de Graivoron", indicou o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.



Este distrito russo fica a 65 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, ao oeste da cidade de Belgorod.



"As forças armadas russas, juntamente com os guardas da fronteira, a Rosgvardia (guarda nacional) e o FSB (serviços de segurança) estão realizando todas as medidas necessárias para liquidar o inimigo", informou Gladkov no Telegram.



A AFP não conseguiu confirmar estas afirmações com uma fonte independente.



Enquanto a Ucrânia se prepara para uma grande contraofensiva nas últimas semanas, o território russo tem sido alvo de um crescente número de sabotagens e ataques, que Moscou atribui a Kiev.



A Ucrânia nega qualquer responsabilidade nos ataques ou se absteve de comentar as ações.



Esta não é a primeira vez que a Rússia denuncia a presença de um grupo de "sabotadores" em seu território. Em março, Moscou afirmou que um grupo de "sabotadores" ucranianos tentou entrar no seu território através da região fronteiriça de Briansk.