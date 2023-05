Novo episódio de racismo contra Vini Jr. causa revolta na web

436

O atacante brasileiro Vini jr. sofreu mais um episódio de racismo neste domingo (21/5) (foto: Getty images)

Mais uma vez, o atacante brasileiro Vini Jr. foi vítima de um ataque racista. No último jogo entre Real Madrid, time pelo qual o atacante brasileiro joga, e Valencia, realizado neste domingo (21/5), a torcida adversária direcionou gritos racistas contra Vini. Os gritos de “mono”, que significa “macaco” em espanhol ganharam força nos momentos em que o jogador esteve perto da lateral.





Após cerca de 10 minutos do início dos ataques, a pedido do atacante ao juiz, o jogo foi paralisado e foi solicitado que os gritos parassem, sob o risco da partida ser cancelada.





Porém, diante do episódio, Vini Jr. começou a discutir com os torcedores do Valencia e, em meio à confusão, os jogadores dos dois times se envolveram em uma briga física, o que levou a sua expulsão da partida, mesmo sendo vítima dos gritos da torcida adversária.





Na web comentários sobre a “injusta” expulsão também repercutiram, já que o brasileiro estava levando uma mata-leão de um dos rivais, quando acertou um tapa em um jogador, o que o fez levar o cartão vermelho.

Revoltante! O jogador Vini Jr. foi vítima de racismo mais uma vez. Enquanto a torcida rival o chamava de macaco, ele recebeu um mata-leão de um jogador adversário após se indignar com sua expulsão. É inaceitável a omissão do Real Madrid e da La Liga. Minha solidariedade ao... pic.twitter.com/R3jST1UZ0C %u2014 Bruna Brelaz (@brunabrelaz) May 21, 2023

Nas redes sociais, o jogador comentou com pesar sobre a violência sofrida. ‘Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui’, escreveu em sua conta do Instagram, junto a uma foto em que está com as mãos na boca, como se estivesse sendo calado pela La Liga, que é responsável pelos campeonatos espanhóis.