Caça militar cai e explode em base aérea na Espanha; veja vídeo

Um acidente aéreo na Espanha asssutou quem assistia a um voo de exibição na Base Aérea de Zaragoza, no nordeste do país. Um caça F-18, da Força Aérea da Espanha caiu em uma zona militar durante um ensaio para apresentação no Dia da Família da região de Garrapinillos. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (20/5).Ao colidir com o solo, a aeronave ficou completamente destruída e explodiu logo depois. O piloto conseguiu realizar a manobra de expulsão do cockpit, como informa a Guarda Civil espanhola, e sobreviveu à queda. Ele foi levado ao hospital somente com fraturas nas pernas, quadril e braço, e não corre risco de morrer.Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do acidente.De acordo com a Guarda Civil Espanhol, a queda teria sido consequência de "algum problema" na aeronave. Nenhuma edificação foi atingida e o fogo foi debelado pelos Bombeiros.Esse não é o primeiro acidente envolvendo caças F-18 da Força Aérea da Espanha. A mídia local aponta que houve uma ocorrência similar em 1988, outra em 2000, quando dois F-18 se chocaram em pleno voo e, em 2017, mais um caça do tipo (cada um custa cerca de 60 milhões de euros) caiu depois de deixar a base aérea e o pilto morreu.