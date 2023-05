Chefe de grupo paramilitar russo anuncia tomada completa da cidade ucraniana de Bakhmut

436

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgueni Prigozhin, reivindicou neste sábado(20) a captura completa da cidade ucraniana de Bakhmut, cenário da batalha mais longa e sangrenta da ofensiva da Rússia.



"Em 20 de maio de 2023, hoje, ao meio-dia, Bakhmut foi tomada em sua totalidade", anunciou Prigozhin em um vídeo divulgado por seu serviço de imprensa no Telegram, onde aparece diante de dois homens armados que balançam uma bandeira russa, cercados por edifícios em ruínas.



"A operação para tomar Bakhmut durou 224 dias. (...) Aqui só estava o Wagner".



Até 25 de maio, vamos marcar completamente a cidade, criar posições defensivas e a transferiremos aos militares para que se encarreguem. De nossa parte, voltaremos às bases", declarou Prigozhin em um vídeo divulgado por seu serviço de imprensa.



A importância estratégica de tomar Bakhmut, epicentro dos combates dos últimos meses no leste da Ucrânia, foi questionada por observadores. Ambos os lados sofreram muitas baixas nesta batalha, a mais longa e sangrenta do conflito.



A Ucrânia afirmou nesta semana que recuperou mais de 20 km2 das forças russas ao norte e ao sul da cidade, reconhecendo também um avanço dos combatentes do Wagner na própria cidade, onde restava apenas um pequeno reduto de resistência ucraniana no oeste.



As laterais por onde os ucranianos asseguram ter avançado nos arredores de Bakhmut estão nas mãos de tropas oficiais do Exército russo, às quais Yevgueni Prigozhin acusou de abandonar suas posições.



"Não apenas temos lutado contra o Exército ucraniano em Bakhmut, mas também com a burocracia russa que colocou pedras em nosso caminho", declarou Prigozhin neste sábado, que voltou a criticar o ministro russo da Defesa, Serguei Shoigú, e o chefe do Estado-Maior, Valeri Guerásimov.